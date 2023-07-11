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        Alaçam Belediyesi Makine İkmal Bakım Müdürü Peltek son yolculuğuna uğurlandı

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        Giriş: 11.07.2023 - 21:29
        Alaçam Belediyesi Makine İkmal Bakım Müdürü Peltek son yolculuğuna uğurlandı

        SAMSUN (AA) - Alaçam Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü olarak görev yapan Reşat Peltek, 59 yaşında hayatını kaybetti.

        Uzun süredir tedavi gören Peltek, tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Alaçam Şadibey Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Peltek'in cenazesi, Alaçam Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Peltek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Acar, Peltek'i Hakk'a uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Belediyemize yıllarca hizmet etmiş, Alaçam halkı tarafından sevilen mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

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