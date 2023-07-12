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        Alaçam Nüfus Müdürü Tamcı'dan Kaymakam Zaman'a ziyaret

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        Giriş: 12.07.2023 - 09:15
        Alaçam Nüfus Müdürü Tamcı'dan Kaymakam Zaman'a ziyaret

        SAMSUN (AA) - Alaçam Nüfus Müdürü Ergün Tamcı, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Kaymakam Fikret Zaman'ı ziyaret etti.

        Zaman, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sadece nüfus bilgilerini toplama anlamında değil, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de başarı ve özveriyle yürüttüğünü belirterek, Tamcı ve ekine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Tamcı da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1989'da dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı tarih olan 11 Temmuz 1987'nin Dünya Nüfus Günü olarak kabul edildiğini dile getirerek, o günden bu yana bu tarihin Dünya Nüfus Günü olarak kutladığını söyledi.

        Tamcı, çalışmaları ile ilgili de Kaymakam Zaman'a bilgi verdi.

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