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        Alaçam'da yağlı pehlivan güreşleri 19 Temmuz'da yapılacak

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        Giriş: 12.07.2023 - 10:20
        Alaçam'da yağlı pehlivan güreşleri 19 Temmuz'da yapılacak

        SAMSUN (AA) - Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Temmuz'da düzenlenecek.

        Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez tarafından yapılan ortak açıklamada, bu yıl dördüncüsünü düzenlenecek Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 19 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtildi.

        Güreşlere 55'i başpehlivan olmak üzere 1500 güreşçinin katılacağı bildirilen açıklamada, "Güreşlerin Alaçam Geyikkoşan Güreş Sahası'nda yapılması planlanıyor. Her yıl üzerine katarak yaptığımız yağlı güreşlerde bu yıl başpehlivanlar Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Recep Kara, Mustafa Taş, Fatih Atlı, Ünal Karaman, Serhat Gökmen, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil'in katılmasını bekliyoruz. Alaçam Geyikkoşan Güreşleri'ne tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

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