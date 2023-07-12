OMÜ'de hortikültürel uygulamalar kursu düzenlendi

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından "Hortikültürel Uygulamalar Kursu" gerçekleştirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, hortikültürel (bitki yetiştirme) kursuna farklı üniversite ve hastanelerden öğretim elemanı, hemşire ve öğrenciler katıldı.

Kursta Dr. Şeyma Şengür, "İnsan, sağlık, doğa temelinde terapötik peyzaj" başlıklı sunumunda şifa ve terapi bahçelerinde uygulanacak tasarım önerilerinden bahsetti.

Doç. Dr. Hacer Gök Uğur ise "Hortikültürel uygulamaların sağlık üzerine etkisi" sunumunda bahçecilik faaliyetlerinin nerelerde uygulanabileceğine, hangi grupların bahçecilik faaliyetlerine katılabileceğine değindi.

Doç. Dr. Sima Pouya da "Hortikültürel terapi modelleri ve uygulama teknikleri" sunumunda bahçe terapisinin faydalarından, hortikültürel terapi modellerini anlattı.

Uzman hemşire Mürselcan Kabakcı ise "Hortikültürel uygulama örneği" başlıklı sunum yaptı.

Kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, bahçecilik faaliyetlerinin hemşirelik alanında kullanılabilecek bir yöntem olduğunu, sağlık bakım çalışmalarına olumlu katkılar sağlayabileceğini ifade etti.