OMYEGDER'den kooperatif ve kurumlara ürün teslim töreni

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) tarafından kooperatiflere, derneklere ve kamu kurumlarına ürün teslim töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığıyla Türkiye'de uygulanan LEADER yaklaşımı kapsamında 19 Mayıs ilçesinde kırsal kalkınmaya yönelik faaliyet yürüten OMYEGDER tarafından temin edilen makine, ekipman ve malzemelerin hak sahiplerine teslim edilmesi amacıyla dernek ofisinde tören düzenlendi.

Bu kapsamda Engiz Kadın Kooperatifine meyve kurutma ve dilimleme, salça, fındık kavurma ve kırma, vakumlama, marmelat ve püre, erişte kesme, hamur yoğurma makineleri; 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine bitki distilasyon ünitesi ve soğuk pres yağ çıkarma makinesi; 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 19 Mayıs Fen ve Doğa Okulu, 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi ve Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfına 21 takımdan oluşan akıl ve zeka oyunları teslim edildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, programda yaptığı konuşmada, OMYEGDER'in ilçede kırsal kalkınmaya önemli hizmetler verdiğini belirterek, "Temin edilen ürünleri incelediğimizde, ilçemizin önemli marka değere sahip ürünlerin katma değerli hale getirilerek daha ekonomik rakamlara satışına olanak sağlayacak. OMYEGDER'i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ise LEADER yaklaşımı kapsamında desteklenen OMYEGDER'in son çeyrek döneme girilirken toplam bütçesini bitirmeye en yakın yerel eylem grubu derneği olduğunu ifade etti.

Programa OMYEGDER yönetim kurulu üyeleri ile dernek ve kooperatiflerin yetkilileri katıldı.