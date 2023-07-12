OMYEGDER'den spor kulübüne malzeme desteği

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) tarafından 19 Mayıs Belediye Spor Kulübüne spor malzemeleri teslimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığıyla Türkiye'de uygulanan LEADER yaklaşımı kapsamında 19 Mayıs ilçesinde faaliyet yürüten OMYEGDER tarafından temin edilen spor ekipmanları ve malzemelerinin teslimi için spor kulübünde tören düzenlendi.

Bu kapsamda alınan 103 parça forma seti, 21 futbol topu, çamaşır ile kurutma makinelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı ve 19 Mayıs Spor Kulübü Başkanı Osman Topaloğlu, OMYEGDER'in spora destek vermesi ve gençlerin spora yönelmesi adına aldığı ürünlerin ilçe adına çok önemli olduğunu ifade etti.

Törene Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ile OMYEGDER yönetim kurulu üyeleri, 19 Mayıs Belediye Spor Kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.