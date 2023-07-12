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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:53
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 5 kişinin üzerinde arama yaptı.

        Şüphelilerin üst aramasında 154 uyuşturucu hap ile 1 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden S.H.K, N.G. ve F.A. ise gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Tekkeköy ilçesinde daha önce ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen S.K'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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