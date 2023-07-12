Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Samsun'da 117 işletmeye ceza verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 117 işletmeye 224 ürünle ilgili idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda faaliyet gösteren büfe ve işletmeler ile kent genelindeki otomotiv sektörü, Ticaret İl Müdürlüğünce mercek altına alındı.

Ticaret İl Müdürlüğünce, sektörlerde oluşturulmak istenen arz talep dengesizliği ile haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamalarının takip edilerek, tüketicilerin mağduriyet yaşayabileceği fiilleri önlemeye yönelik denetimler sürdürülüyor.

Denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Zülkif Dağlı, 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcıların tespit edildiğini belirtti.

Satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca idari para cezası uygulanacağını aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 2023 yılında 387 işletmede 1311 ürünle ilgili denetim gerçekleştirilmiş, il genelindeki denetimler sonucunda 117 işletmeye 224 ürünle ilgili idari para cezası uygulanmıştır. Bu konulardaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatarak, işletmeleri daha ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için dikkatli olmaya davet ediyorum."