Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 12.07.2023 - 14:44
SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.C. idaresindeki 55 BR 825 plakalı otomobil, Kızlan Garajı mevkisinde karşı yönden gelen Y.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.