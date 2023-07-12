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        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:44
        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.C. idaresindeki 55 BR 825 plakalı otomobil, Kızlan Garajı mevkisinde karşı yönden gelen Y.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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