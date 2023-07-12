Yakakent'te polisten boğulmalara karşı uyarı

SAMSUN (AA) - Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, boğulmalara karşı vatandaşları uyarmak amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarının artması üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "Boğulma olaylarına karşı alınması gereken tedbirler" kapsamında bilgilendirme çalışması başlattı.

İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğünün katkılarıyla ilçedeki öğrencilere ve vatandaşlara, kurslarda ve iş yerlerinde gerçekleştirilerek bilgilendirmede bulunuldu, afiş ve broşür dağıtıldı.

Polis, vatandaşları deniz, baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.