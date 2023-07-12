Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan Yaşam Merkezi inşaatında inceleme

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yaşam Merkezi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Terme Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesislerin inşaat çalışmalarında incelemede bulunan Kılıç, ilçelerine yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Projede son aşamaya geldiklerine işaret eden Kılıç, "Şehrimizin en önemli markalarından Terme pidesinin tanıtımının yapılacağı pideevinin inşası ve yaşam alanının peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bunun yanı sıra yaşam alanı içinde gençlerimiz ve hemşehrilerimizin spor yapacakları alanları inşa etmeye başlıyoruz. İki basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu, kaykay pisti ve kapalı halı saha alanının temellerini attık. Tam anlamıyla yaşam alanı inşa ediyoruz." dedi.

Projenin sadece sosyal tesis değil, aynı zamanda her yönüyle yaşam alanı olarak tasarlandığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in kültür köprüsü Terme'den gelip geçen herkesin göreceği yerde ilçenin tescilli markası, kültür nişanımız olan pidemizin adına özel, hayalini kurduğumuz sosyal tesise kavuşmamıza az kaldı. Pideevimizi belediyemize külfet olmadan yap işlet devret modeli ile inşa ediyoruz. Günde yaklaşık 18 bin aracın kullandığı Samsun-Ordu kara yolu üzerinde bulunan projemizi birkaç ayak üzerine inşa ettik. Spor alanları ve kültür alanlarını içinde barındıran ikinci etap için çalışmalarımız başladı. İlçemize şimdiden hayırlı olsun."