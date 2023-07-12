Samsun'da trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile konuşma ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 94 araç sürücüsü kontrol edildi, 18 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için toplam 16 bin 500 lira cezai işlem uygulandı, bir araç da trafikten men edildi.

Uygulamada kontrol edilen araç sürücülerinden Atakan Pekşen, bu tür denetimlerin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Kurallara uymayanların denetlenmesi güzel. Kazaların önlenmesi, vatandaşın bilinçli olması bakımından gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Minibüs sürücüsü Yılmaz Çelik de kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yapılması gereken bir uygulama. Maalesef bazı sürücüler trafikte telefonla konuşuyor, kavşaklara dikkat etmiyor. Uygulamadan memnunuz." ifadesini kullandı.

Otomobil sürücüsü Adnan Yavuz da herkesin kurallara uyması ve emniyet kemerinin kullanılması gerektiğini kaydetti.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Kavak ise bu tür uygulamalar yapıldığı için memnun olduklarına işaret ederek, "Herkes trafik kurallarına dikkat etsin, araç kullanırken sigara ile telefonla konuşmasınlar, kurallara uymayı unutmasınlar." diye konuştu.