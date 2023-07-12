Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 17:06
        Samsun'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.E.B. (17) yönetimindeki 55 AKB 102 plakalı motosiklet, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Firdevs Ceren Dağcı'ya (19) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü Y.E.B. ile Dağcı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ile kask kullanmamaktan dolayı toplam 8 bin 626 lira para cezası kesildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi
        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı
        Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı
        Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı
        Rick van Drongelen Samsunspor'da
        Rick van Drongelen Samsunspor'da
        Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
        Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
        Sağanak nedeniyle biriken su, okul bahçesinin duvarını yıktı
        Sağanak nedeniyle biriken su, okul bahçesinin duvarını yıktı