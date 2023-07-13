Samsun'da hafif ticari araç, tır ve kamyonun arasında kaldı, 2 kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde tır ve kamyonun arasında sıkışan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Onur Yıldırım idaresindeki 34 FH 7513 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde önünde seyreden yabancı uyruklu Temuri Abramishvili'nin kullandığı DD 113 DW plakalı tıra, Ekrem Küm yönetimindeki 37 ABT 543 plakalı ağaç yüklü kamyon da hafif ticari araca çarptı.
Tır ile kamyon arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Hakan Şahin yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılardan Yıldırım Havza Devlet Hastanesine, Şahin ise Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.