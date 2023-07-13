Salıpazarı Belediyesi kilitli parke yapım çalışmalarını sürdürüyor
SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesince kilitli parke yapım çalışmalarına devam ediliyor.
Belediye ekipleri, şehir genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçeyi modern, estetik bir görünüme kavuşturmak için yürütülen kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini söyledi.