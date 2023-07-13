Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Salıpazarı Belediyesi kilitli parke yapım çalışmalarını sürdürüyor

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 09:47
        Salıpazarı Belediyesi kilitli parke yapım çalışmalarını sürdürüyor

        SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesince kilitli parke yapım çalışmalarına devam ediliyor.

        Belediye ekipleri, şehir genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçeyi modern, estetik bir görünüme kavuşturmak için yürütülen kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        1 kilo 55 gram kokain ve uyuşturucu haplarla yakalandı
        1 kilo 55 gram kokain ve uyuşturucu haplarla yakalandı
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi
        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı
        Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı
        Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı
        Rick van Drongelen Samsunspor'da
        Rick van Drongelen Samsunspor'da
        Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
        Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı