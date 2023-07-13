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        Alaçamlı öğrenciler "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi"ne katıldı

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        Giriş: 13.07.2023 - 10:04
        Alaçamlı öğrenciler "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi"ne katıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik geziler devam ediyor.

        Alaçam Gençlik Merkezi ve Alaçam Müftülüğünce organize edilen, merkezdeki kurslara katılan 11-24 yaş grubu 65 öğrenci, servis araçlarıyla Alaçam'dan Samsun kent merkezine götürüldü.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit yerleşkesinde kahvaltı ile programa başlayan öğrenciler, Astronomi Eğitimi uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan planetaryumda uzayı keşfetti.

        Samsunun 1 Gemisi'nde öğle yemeği eşliğinde deniz turu yapan öğrenciler, daha sonra Tütün İskelesi, Panaroma Samsun Dijital Gösterim Merkezi, Onur Anıtı Kent Müzesi ve Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

        Çeşitli hediyeler verilen öğrenciler, ardından geldikleri servislerle ilçelerine döndü.

        Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu keskin Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi" kapsamında çocukların kentin önemli yerlerini gezdiklerini belirterek, "Proje kapsamında çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Projede emeği geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibine çocuklarımıza yaşattıkları anlamlı günden dolayı teşekkür ederim." dedi.

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