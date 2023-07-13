Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Gayretli'den üyelerinin haklarında iyileştirilme talebi

SAMSUN (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kurumlarında görevli kamu mühendisi, mimar, şehir plancı gibi görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Gayretli, yaptığı açıklamada, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kurumlarında görevli kamu mühendisleri ile bunlara denk sayılan ve diğer meslek gruplarının gelirinin çok geride kaldığını belirtti.

Kamu mühendislerinin üretim, düzenleme, denetleme, işletme gibi devletin temel görev alanlarında ülkenin gelişmesi ve kalkınması için hizmet ettiğini vurgulayan Gayretli, "Hayatın tüm alanlarında dokunuşları olan kamu mühendislerimizin maaş ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi, kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak teknik sorumluluk ödemesi’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulması, denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesi talebi ile sendikal çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mühendislik Meslek Kanunu'na ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gayretli, "Üyemiz olan mühendis, mimar, şehir plancısı ve bu mesleklerin emeklilerinin mağduriyetlerin giderilmesi, sorunlarının çözülmesi gerekli gelen önerileri 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında masaya getireceğiz. Bizler biliyoruz ki her zaman çalışanın yanında olan hükümetimiz, haklı taleplerimizde yine bizlerin yanında olacaktır." açıklamasında bulundu.