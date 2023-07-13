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        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:13
        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

        SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yaz Kur'an kursunda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları devam ediyor.

        Akgül, İlçe Müftüsü Kenan Doğru ile Yavaşbey Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

        Doğru'dan kurslarla ilgili bilgi alan Akgül, yaz tatillerini Kur'an-ı Kerim öğrenerek değerlendiren çocuklara ve eğiticilerine teşekkür etti.

        Doğru da ilçelerinde 92 yaz Kur'an kursunda 744 erkek, 561 kız ve 18 yatılı kız olmak üzere toplam 1323 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

        Akgül, öğrencilere dondurma ikram etti.

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