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        Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Zihni'den Havza'ya ziyaret

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        Giriş: 13.07.2023 - 15:19
        Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Zihni'den Havza'ya ziyaret

        SAMSUN (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Faruk Zihni ve beraberindekiler, Havza Belediyesini ziyaret etti.

        Faruk ile Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, başkan yardımcısı Sabri Keskinoğlu, Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Mehmet Gökkaya ve şube başkan yardımcısı Cihat Karagöz, Havza Belediyesini ziyaret ederek üyeleriyle bir araya geldi.

        Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Zihni, faaliyetleri hakkında bilgi vererek, üyelerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Zihni, yetkili sendika olarak 7. dönem toplu iş sözleşmesi öncesi üyelerin talep, sorun, beklenti ve önerilerini yerinde görmek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sendika olarak başlatmış olduğumuz, 'Talebiniz teklifimiz olsun' uygulaması ile toplu sözleşme tekliflerimizi birlikte oluşturmak, yerel yönetim çalışanlarımızın kazanımlarına kazanım katmak adına yola çıktık. Yaklaşık 5 bin teklif önerisi bizlere ulaştı. Bunları titizlikle inceliyoruz. İnşallah ülkemiz ve çalışanlarımız adına güzel bir süreci uzlaşmacı ve çözüm odaklı şekilde tamamlayacağız." dedi.

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