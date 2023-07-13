Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahallelerde sağlık taraması yapıyor

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:33
        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahallelerde sağlık taraması yapıyor

        SAMSUN (AA) - Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünce, erken teşhisle hastalıkları belirlemek amacıyla ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tarama etkinliğinde vatandaşlar, belirlenen yere gelerek kontrolden geçirildi.

        Ekiplerce meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak ile diğer kanser türleri hakkında bilgilendirme de yapıldı. Ayrıca, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirici broşür dağıtılarak, toplumun sağlık bilincinin artırılması hedefleniyor.

        Halk sağlığı uzmanı Yılmaz Yazıcı, Türkiye'de sık görülen kanser türleri hakkında farkındalığı artırıcı bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, "İlçemizde bulunan 82 mahallede bu organizasyonu muhtarlıklarla iş birliği içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kanser, özellikle erken tanı konusunda daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Yaşı uygun tüm vatandaşlarımıza kanser taramalarını yaptırmaları hususunda duyarlı olmalarını öneriyoruz." dedi.

        Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ahmet Evce ise İlçe Sağlık Müdürlüğünden sağlık taraması talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Talebimiz doğrultusunda ekiplerimiz gelerek yerinde muayene yaptı. Ekip arkadaşlarımıza mahallemiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı
        Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı
        Samsunspor Basketbol Matt Mooney´i transfer etti
        Samsunspor Basketbol Matt Mooney´i transfer etti
        1 kilo 55 gram kokain ve uyuşturucu haplarla yakalandı
        1 kilo 55 gram kokain ve uyuşturucu haplarla yakalandı
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi
        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı
        Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı
        Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı