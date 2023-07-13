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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, muhtarlarla bir araya geldi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:43
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, muhtarlarla bir araya geldi

        SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılıç, toplantıda, sürdürülen altyapı çalışmaları, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Galericiler Sitesi, Sebze ve Meyve Hali, Millet Bahçesi, sosyal ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Kılıç, "Muhtarlarımız mahallelerimizdeki uç beylerimiz. Bizler için 139 mahalle muhtarımız da bu önemde ve kıymette. İlçemizi hep birlikte geleceğe taşımak için gayret gösteriyoruz. Hep birlikte elimizi taşın altına koyduk ve beraberce başaracağız. 900 milyonluk yatırımın ilçemize kazandırılması da bu birlikteliğin tezahürü. Yarının sorunsuz Bafra’sı için amaç bir gayret ortak." ifadesini kullandı.

        SASKİ tarafından yürütülen, kapsam ve bütçe itibariyle ilçede gerçekleştirilen en büyük altyapı yatırımı olarak nitelendirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Kılıç, projenin hayata geçirilmesinde verdikleri destekten dolayı muhtarlara teşekkür etti.

        Kılıç, Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu'nun 3 ciltte toplanan bildirim kitabını hediye ettiği muhtarları, 26-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'ne davet etti.

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