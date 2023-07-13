Çarşamba'da "15 Temmuz" programları düzenlenecek

SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Abdullah Paşa Meydanı'nda 15 Temmuz Cumartesi yapılacak etkinlikler, saat 20.00'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, şiirler, video gösterileri ile devam edecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı canlı bağlantıyla verilecek.

Kültür Bakanlığı Sanatçıları Orkestrası, Ali Kemal Seven ile kahramanlık türküleri de vatandaşlarla buluşacak. Etkinlikler, saat 00.13'te sela okunmasıyla son bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, 15 Temmuz'un vatan uğruna destan yazan Türk milletinin destanı olduğunu belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz'da sokaklara dökülerek vatanına, bayrağına, ülkesine sahip çıktığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz, demokrasisine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin darbelere geçit vermeyeceğini dünyaya göstermiştir. Ülkemiz demokrasisine yapılan bu alçakça girişimi unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi milletimiz yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle hepsi meydanlara çıkarak tankın, tüfeğin karşısında ölümü göze alarak durdular. 15 Temmuz uçaklara, tanklara karşı bileğiyle, yüreğiyle kahramanca karşı duran aziz milletimizin destanıdır. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde darbe girişimine müsaade edilmemiştir. Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah, cennet vatanımızı, milletimizi her türlü beladan korusun."