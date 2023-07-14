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        Samsun'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 2'si tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:17
        Samsun'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 2'si tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis ekiplerinin Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul'da dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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