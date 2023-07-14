AK Parti İlkadım ilçe yönetimi Ankara'da temaslarda bulundu

SAMSUN (AA) - AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin ve yönetim kurulu, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbin ile yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanlarından oluşan 125 kişilik ekip ile Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ile Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu'yu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ederek Millet Kütüphanesi, Millet Camisi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi.

Erbin, seçimlerden sonra "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirmek için Ankara'ya gittiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı için gece gündüz demeden teşkilatımızın her bir mensubu ile aynı heyecan, inanç, kararlılık ve gayretle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük hedefleri gerçekleştirerek ülkemiz kazanımlar elde etti. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük hedefleri gerçekleştirme vakti." ifadelerini kullandı.

Erbin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'da da cumartesi günü programlar geçekleştirileceğini kaydetti.