Bafra'dan iki sporcu Ragbi Milli Takımı'na çağrıldı
Samsun'un Bafra ilçesinden iki sporcu, Ragbi Milli Takımı'na seçildi.
Giriş: 14.07.2023 - 12:30
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinden iki sporcu, Ragbi Milli Takımı'na seçildi.
İsviçre'nin Magglingen kentinde 15-16 Temmuz tarihinde düzenlenecek Erkekler 7'li Ragbi U-18 Yaş Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takıma Bafra Mimar Sinan MTAL Spor Kulübünden Serkan Ateş ve Davut İnanç Kılıçlı da seçildi.
Sporcular, milli takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti.