Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bafra'dan iki sporcu Ragbi Milli Takımı'na çağrıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinden iki sporcu, Ragbi Milli Takımı'na seçildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:30
        Bafra'dan iki sporcu Ragbi Milli Takımı'na çağrıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinden iki sporcu, Ragbi Milli Takımı'na seçildi.

        İsviçre'nin Magglingen kentinde 15-16 Temmuz tarihinde düzenlenecek Erkekler 7'li Ragbi U-18 Yaş Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takıma Bafra Mimar Sinan MTAL Spor Kulübünden Serkan Ateş ve Davut İnanç Kılıçlı da seçildi.

        Sporcular, milli takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun'da, silahlı suç örgütü lideri ve 3 kişiye ev hapsi cezası
        Samsun'da, silahlı suç örgütü lideri ve 3 kişiye ev hapsi cezası
        Samsun'da, otomobille çarpışan motosikletli öldü
        Samsun'da, otomobille çarpışan motosikletli öldü
        Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı
        Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı
        Samsunspor Basketbol Matt Mooney´i transfer etti
        Samsunspor Basketbol Matt Mooney´i transfer etti
        1 kilo 55 gram kokain ve uyuşturucu haplarla yakalandı
        1 kilo 55 gram kokain ve uyuşturucu haplarla yakalandı
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi