AK Parti'li Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, şehitlerin kanıyla, büyük fedakarlıklarla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıradan bir devlet olmadığını vurguladı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hiçbir baskıya, esarete, işgale, ihanete fırsat vermeyeceğini, egemenliğinin ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, "15 Temmuz, FETÖ eliyle gerçekleşen büyük bir ihanet ve işgal girişimiydi. Bugün acıyı ve büyük bir gururu bir arada yaşıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemize yaşatılanlar büyük acılarımız olarak dururken, dünyada örneği az olan bir direnişin, vatan sevdasının ortaya çıkışının da gurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin bu büyük mücadele ruhuna Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, terörle mücadelede şahit olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz zaferimiz de büyük fedakarlığın eseridir. Hainliğin ortaya çıktığı o gecede milletimiz yürekleriyle, imanlarıyla, cesaretleriyle, vatan sevgileriyle tanklara, uçaklara, bombalara, silahlara, ihanet şebekelerine karşı durmuştur. Vatanına namahrem elinin uzanmasına Türk milleti bir kez daha izin vermemiştir. Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde bu ihanet girişimi aziz milletimiz sayesinde geri püskürtülmüştür. Halkımız kenetlenerek büyük bir zafer kazanmıştır. 7. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im bir daha ülkemize böyle acılar, ihanetler yaşatmasın."