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        19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 13:29
        19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan olaylarda çekilmiş fotoğraflardan ve çocukların milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı çizimlerden oluşan sergi, 19 Mayıs Hükümet Konağı'nda açıldı.

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 15 Temmuz'un Türkiye'nin birliği ve beraberliğine vurulmaya çalışılan bir darbe olduğunu belirterek, "Devletimiz ve milletimiz bu darbe girişimine karşı vatansever bir tutum sergilemiş ve bu girişimi sonuçsuz bırakmıştır. 15 Temmuz gecesi ülkemiz tüm dünyaya milli birlik ve beraberlik mesajı vermiştir." ifadelerini kullandı.

        Serginin açılışına Kaymakam İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ile davetliler katıldı.

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