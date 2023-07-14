19 Mayıs'ta depremzedeler için oluşturulan sosyal market hizmet vermeyi sürdürüyor

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediyesi tarafından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ilçede konaklayan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılaması için oluşturulan sosyal market, hizmet vermeye devam ediyor.

İlçede oluşturulan sosyal markette gıdadan giyime, hijyen malzemelerinden bebek eşyalarına kadar tüm ürünler bulunabiliyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, deprem bölgesinden ilçelerine gelen yaklaşık 700 afetzede için gıdadan giyime, beyaz eşyadan mobilyaya kadar tüm ihtiyaçların karşılanabileceği sosyal market kurduklarını söyledi.

Kendisinin de deprem bölgesine gittiğini aktaran Topaloğlu, hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İlçelerindeki deprem koordinasyon merkezine kayıt yaptıran afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını marketten karşılayabildiğini anlatan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi dediğimiz bir afet ile karşılaştık. Devletimizin gücüyle inşallah Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1 yıl içerisinde deprem bölgesi toparlanacak. Bu geçiş süresi içerisinde ilçemize 700'e yakın depremzede geldi. Vatandaşlarımız depremin ilk gününden bu yana yoğun çalışma gösterdi. İlçemizde kiralık ev sıkıntısı yaşanırken halkımız özellikle konut sağlanması konusunda yazlık evlerini, boş dairelerini ücretsiz olarak tahsis etti. Bu konuda bizlere yardımcı olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."