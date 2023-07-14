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        Salıpazarı ilçesinde "15 Temmuz" programı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:10
        Salıpazarı ilçesinde "15 Temmuz" programı düzenlendi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti ve mevlit gerçekleştirildi.

        Etkinlikler kapsamında Alanyaykın Mahallesi'nde bulunan şehit İbrahim Yaman'ın kabri ziyaret edildi.

        Kur'an'ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Kenan Doğru tarafından şehitler ve gaziler için dua edildi.

        Şehitlik ziyaretinin ardından Bereket Fatih Camisi'nde cuma namazından önce mevlit programı düzenlendi. Programın ardından Salıpazarı Belediyesi tarafından cemaate ikramda bulunuldu.

        Programlara Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman katıldı.

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