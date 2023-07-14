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        Havzalı muhtarlardan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:26
        Havzalı muhtarlardan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür

        SAMSUN (AA) - Havza’da muhtarlar, yapımı tamamlanan bağlantı yolu için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavucuk Mürsel Grup Yolu'nu Sanayi Sitesi, Üniversite Mahallesi ve ilçe merkezine bağlayan bağlantı yoldaki betonlama çalışmaları tamamlandı.

        Aşağı Yavucuk Mahallesi Muhtarı Ahmet Kara ve Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın da çalışmaları takip etti.

        Aydın, yapılan yol ile 6 mahallenin ulaşımın daha kolay ve hızlı olacağını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve ekibine teşekkür etti.

        Kara da yolun hayatlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak, hizmetlerinden ötürü Demir ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür etti.

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