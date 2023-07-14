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        Samsun'da kardeşler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:37
        Samsun'da kardeşler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Akçaykaracalı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Cavit A. (66) ile kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Cavit A, av tüfeğiyle Topal ve Ergen ile Ergen'in oğlu Murat Ergen ve mahallede kadastro çalışması yapan Mert Işık'a ateş etti.

        İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nuran Topal ve Ayşe Ergen müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Mert Işık, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Murat Ergen ise Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Jandarma, kaçan Cavit A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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