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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:32
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince R.K, B.A, K.Y, K.A, O.A. ve E.Ç’nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1070 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca ile 16 sentetik ecza hapı, 7,60 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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