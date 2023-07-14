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        Samsun'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:13
        Samsun'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması

        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde trafik ekipleri motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

        Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde uygulama yaptı.

        Uygulamalarda 33 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 8 motosiklet sürücüsüne kask bulundurmamak, 2 sürücüye "Dur" ihtarına uymamak, birer sürücüye de yaya yolunda araç kullanmak ve muayenesiz araç kullanmaktan olmak üzere 12 kişiye toplam 7 bin 292 lira cezai işlem uygulandı.

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