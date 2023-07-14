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        Asarcık Kaymakamı Nayman onuruna veda yemeği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:18
        Asarcık Kaymakamı Nayman onuruna veda yemeği düzenlendi

        SAMSUN (AA) - Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman onuruna veda yemeği gerçekleştirildi.

        Ankara'da eğitim görecek olmasından dolayı görevinden ayrılan Nayman onuruna ilçedeki bir tesiste veda yemeği düzenlendi.

        Nayman, burada yaptığı konuşmada, görev yaptığı sürece hep birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bir yerde kaymakamlığı burada öğrendim. Benim için Asarcık her zaman ayrı bir yerde olacak." dedi.

        Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, programın ardından Nayman'a plaket verdi.

        Programa emniyet ve jandarma personeli, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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