Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
AMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Geyikkoşan mevkisinden denize giren 4 yaşındaki Ayşegül K, boğulma tehlikesi geçirdi.
Ailesince kurtarılan küçük çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.