Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'dan "15 Temmuz" mesajı

SAMSUN (AA) - Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, anayasal düzeni yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe teşebbüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle, canlarını hiçe sayarak sokaklara ve caddelere akın eden milletin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesi sayesinde bertaraf edildiğini anlattı.

Anadolu topraklarını bin yıldır kendine yurt edinmiş olan Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük, güven ve refah içinde yaşama anlayışını hakim kılmak için geçmişten bugüne ağır bedeller ödediğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Milletimiz kendisini bölmek, parçalamak, diz çöktürmek isteyenlere karşı göğsündeki iman ateşini mücadele azmi ve kararlılığıyla birleştirip her daim yekvücut olarak mücadele etmiştir. Şer odakları, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha ortaya çıkarak hain darbe girişimiyle bölücü hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Aziz milletimiz vatan sevgisi, şehitlik ve gazilik anlayışı ile 15 Temmuz gecesi tarihin akışını değiştirmiştir. 15 Temmuz 2016’da sokağa çıkarak canlarını feda eden Alaçamlı hemşehrilerimiz Muhammet Ali Aksu, Sevgi Yeşilyurt ve bütün şehitlerimizi gönülden yad ediyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum."