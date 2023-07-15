Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan "15 Temmuz" mesajı

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, 15 Temmuz 2016'da cumhuriyete ve milletin milli iradesine karşı darbe girişimi gerçekleştiğini hatırlattı.

İhanetin zirve yaptığı bu tarihte darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ terör örgütünün ülkeyi parçalayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi hedeflediğini anlatan Kılıç, hainlerin hesap edemediği en önemli noktanın ise Türk milletinin demokrasiye bağlılığı ve bağımsızlığı için verdiği mücadele olduğuna işadet etti.

Milletin iradesini ortaya koyarak hainlerin oyunlarını bozduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inen milletimiz, o gece kurgulanan tüm oyun planlarını bozdu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla adeta tarih yazdı. Ülkemizin benzer ihanetlere uğramaması için 15 Temmuz'u unutmayacağız. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı tek yürek olarak kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. 15 Temmuz gibi hain darbe kalkışmalarının bir daha yaşanmaması temennisiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."