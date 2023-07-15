Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

SAMSUN (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı ve Belediye koordinesinde düzenlenen etkinlikler, İlçe Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ile başladı.

Mevlidin ardından ilçe mezarlığında şehitlik ziyareti yapıldı. Kur'an- ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve diğer katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamına Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi önünde fotoğraf sergisi de açıldı.