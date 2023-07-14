Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da 2 kız kardeşi ile kadastro görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:37
        Samsun'da 2 kız kardeşi ile kadastro görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucu 2 kız kardeşi ile kadastro görevlisini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kırsal Akçaykaracalı Mahallesi'nde tartıştığı kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen ile kadastro görevlisi Mert Işık'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü, yeğenini ise yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cavit A'nın (66) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Cavit A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İlçede dün, Cavit A, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen ile Ergen'in oğlu Murat Ergen ve mahallede kadastro çalışması yapan Mert Işık'a av tüfeğiyle ateş etmiş, Nuran Topal, Ayşe Ergen ve Mert Işık, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmiş, Murat Ergen ise tedavi altına alınmıştı.

        Jandarma, olayın ardından kaçan Cavit A'yı gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Arazi için 2 kız kardeşi ile tapu görevlisini öldüren ağabey sabıkalı çıktı
        Arazi için 2 kız kardeşi ile tapu görevlisini öldüren ağabey sabıkalı çıktı
        Prof. Dr. Ardalı: Yapay zekaya sorulan her soru temiz suyu tüketiyor
        Prof. Dr. Ardalı: Yapay zekaya sorulan her soru temiz suyu tüketiyor
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        Prof. Dr. Duman: Örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmeli
        Prof. Dr. Duman: Örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmeli