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        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:44
        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Şehitlik ziyaretinin ardından Bafra Kaymakamlığı ile Belediye koordinesinde düzenlenen etkinliklerde, İlçe Müftülüğü tarafından Çarşı Camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından dua edildi.

        Darbe girişimi sırasında gazi olan Turan Ay, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna tarafından evinde ziyaret edildi.

        Kılıç, "Kahraman gaziler ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

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