Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

SAMSUN (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Zülkif Dağlı ve beraberindekiler tarafından Kıranköy Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Dağlı ve beraberindekiler, dua etti.

- Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.

Çiftçi ve beraberindekiler, törenin ardından Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne ziyarette bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Programlara Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programında dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ardından Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine ziyaret gerçekleştirdi.

- Sinop

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, kabri başında anıldı.

Darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe'de yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Açıkgöz'ün öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler, şehit Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı.