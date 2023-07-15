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        Samsun'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:08
        Samsun'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

        SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ile Muhammet Ali Aksu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

        Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt ile Aksu'nun ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

        Daha sonra Doyran Mahallesi Mezarlığı'nda Yeşilyurt ve Aksu'nun yanı sıra Kurtuluş Savaşı gazisi Arif Zengin'in kabirlerini ziyaret eden Dağlı ve beraberindekiler, dua etti.

        Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Yakakent İlçe Müftüsü Fatih Çakır'ın dua etmesinin ardından program son buldu.

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