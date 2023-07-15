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        Bafra Gençlik Merkezi gönüllülerinden 15 Temmuz şehidi Aksu'nun kabrine ziyaret

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:10
        Bafra Gençlik Merkezi gönüllülerinden 15 Temmuz şehidi Aksu'nun kabrine ziyaret

        SAMSUN (AA) - Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun Alaçam ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

        İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Aksu'nun Doyran Mahallesi'ndeki mezarı ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllüleri, şehitlerin ruhu için dua etti.

        Gönüllüler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

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