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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:04
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, kayıp olan bir çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altınbaş (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

        İncilay Altınbaş ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, cankurtaran ve polis kurbağa adamlarca sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altınbaş'ı, sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ardından 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ekipler, kayıp olan Ahmet Altınbaş'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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