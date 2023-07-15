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        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:07
        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Bazlamaç Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Hapakaz, traktörüne bayraklar astı.

        15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz ise her yıl 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da evinde Kur'an okuttu.

        Programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli ile vatandaşlar katıldı.

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