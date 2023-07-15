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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:16
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Oğuzhan G. idaresindeki 52 LB 659 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisindeki trafik ışıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Enver I. yönetimindeki 34 CZM 097 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüleri ile Oğuzhan G'nin kullandığı otomobilde bulunan Ümran G, Neslihan G, Nesrin Nazlı G, Asil Ozan G. (5) ve 8 aylık Arel Kutay G. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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