15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz, yaşadıklarını anlattı:

SAMSUN (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Cihan Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine TRT İstanbul Radyosu binasının önüne giden Yılmaz, burada vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı.

Hastanede tedavi gören Yılmaz, taburcu edildikten bir süre sonra memleketi Samsun'un Terme ilçesine döndü.

Samsun'da bir devlet kurumunda çalışan Korkmaz, AA muhabirine, darbe girişimini sırasında iş yerinde bulunduğunu, arkadaşlarıyla televizyonda darbe girişimiyle ilgili görüntüleri izlediğini söyledi.

Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaya başladığını belirten Korkmaz, "Arkadaşlarım, 'Hadi sokağa çıkalım' dedi. Sokakta da hareketlilik başladı. Kalabalık gruplar halinde vatandaşlar sokaklara indi. Biz de gruba katılıp kol kola girerek birbirimize kenetlendik. Yolda polis durdurdu. Yollar kamyonlarla kapatılmıştı. Polis bize, 'Gitmeyin, vuruyorlar' dedi. 'Kardeş kardeşi vurur mu?' diyerek yolumuza devam ettik." dedi.

Kendilerinde silah olmadığını, darbecilere iman gücüyle karşı çıktıklarını dile getiren Korkmaz, "Benim yanımda 3 şehit, 49 gazimiz vardı. Yanımızdan geçen kurşunların sıcaklığını hissettim. O anda ölüm kalımı düşünmedim. Cenabı Allah bizi korudu. Allah'ım bize bir daha böyle darbeler göstermesin, vatan hainlerine de fırsat vermesin. Bu vatan, bu millet, bayrak için gazi olduk. Bu uğurda şehit olmayı da temenni ederdim." ifadesini kullandı.

Korkmaz, her yıl 15 Temmuz'da evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donatarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttuğunu kaydetti.