Samsun'daki 15 Temmuz şehidi Ferdi Yurduseven'in kabrine ziyaret

SAMSUN (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Ferdi Yurduseven, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki kabri başında anıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Yurduseven'in Tepeköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Programda Yurduseven ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.