Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Havza'da 15 Temmuz Futbol Turnuvası başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 19:54
        Havza'da 15 Temmuz Futbol Turnuvası başladı

        SAMSUN (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Futbol Turnuvası düzenlendi.

        Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen ve 15 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçı Havza Belediyesi ve Huzurevi Takımı arasında oynandı.

        Turnuva, yarın yapılacak maçlarla devam edecek.

        Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptı.

        Nayman, turnuvaya katılan takımlara başarı dileyerek, "15 Temmuz’u anmak ve birlikteliğimizi artırmak amacıyla düzenlendiğimiz turnuvamız hayırlı olsun. Sporun birleştirici güç kardeşliğimize katkı versin." dedi.

        Özdemir de 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "O gece verilen mücadele ülkemizin önünü kesmek isteyenlere bir cevaptır. Darbeler ile çok zaman kaybeden ülkemiz halkımızın kazandığı zafer ile yoluna daha güçlü devam etmekte. Turnuvamıza katılara etkinliklerimize destek veren tüm takımlara ve oyuncularına teşekkür eder, başarılar dilerim." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun'da korkutan çatı yangınında molotof kokteyli iddiası
        Samsun'da korkutan çatı yangınında molotof kokteyli iddiası
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Arazi için 2 kız kardeşi ile tapu görevlisini öldüren ağabey sabıkalı çıktı
        Arazi için 2 kız kardeşi ile tapu görevlisini öldüren ağabey sabıkalı çıktı
        Prof. Dr. Ardalı: Yapay zekaya sorulan her soru temiz suyu tüketiyor
        Prof. Dr. Ardalı: Yapay zekaya sorulan her soru temiz suyu tüketiyor
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)