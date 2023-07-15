Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Havza'da fener alayı yürüyüşü 50 metrelik bayrakla yapıldı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde fener alayı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 22:57
        Havza'da fener alayı yürüyüşü 50 metrelik bayrakla yapıldı

        SAMSUN (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun’un Havza ilçesinde fener alayı düzenlendi.

        Havza Kaymakamlığı ve Belediye koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk Evi önünden başlayan fener alayı, Kevser Camisi önünde sona erdi.

        Fener alayı sırasında 50 metrelik Türk bayrağı taşındı.

        Fener alayına Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Taha Kayalarlı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Nayman, etkinlik kapsamında çocuklara bayrak dağıttı.

        Yürüyüşün sonunda Nayman ve Özdemir ile katılımcılar, Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi önünde açılan fotoğraf sergisini gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun'da korkutan çatı yangınında molotof kokteyli iddiası
        Samsun'da korkutan çatı yangınında molotof kokteyli iddiası
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp
        Arazi için 2 kız kardeşi ile tapu görevlisini öldüren ağabey sabıkalı çıktı
        Arazi için 2 kız kardeşi ile tapu görevlisini öldüren ağabey sabıkalı çıktı
        Prof. Dr. Ardalı: Yapay zekaya sorulan her soru temiz suyu tüketiyor
        Prof. Dr. Ardalı: Yapay zekaya sorulan her soru temiz suyu tüketiyor
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)